В Касимове ночью загорелся двухэтажный дом
В Касимове в ночь на воскресенье, 16 апреля, загорелся двухэтажный жилой дом. Пожар произошел на улице Октябрьской, 15а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Касимове в ночь на воскресенье, 16 апреля, загорелся двухэтажный жилой дом. Пожар произошел на улице Октябрьской, 15а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорание поступило в 2:26. В тушении участвовало четыре машины, 16 человек.
Площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадавших нет.
Фото: «Типичный Касимов»