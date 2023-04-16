В Дашково-Песочне 17 апреля отключат свет на двух улицах
В Рязани в Дашково-Песочне в связи с проведением работ на воздушной линии в понедельник, 17 апреля, отключат электроэнергию на двух улицах. Об этом сообщается на сайте мэрии.
В Рязани в Дашково-Песочне в связи с проведением работ на воздушной линии в понедельник, 17 апреля, отключат электроэнергию на двух улицах. Об этом сообщается на
С 9:00 до 15:30 электроэнергии не будет по адресам: улица Старое Село, дом № 45, дома с № 55 по № 87, улица Большая, дома №№ 55, 57, 58, дома с № 60 по № 82.Работы производит МУП «РГРЭС».