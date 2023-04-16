Рязанцы возмутились спиленными деревьями, которые никто не убирает

Жителей Рязани возмутило, что спиленные деревья никто не убирает несколько дней. Пост об этом опубликован в группе «Типичная Рязань» в субботу, 15 апреля.

Жителей Рязани возмутило, что спиленные деревья никто не убирает несколько дней. Пост об этом опубликован в группе «Типичная Рязань» в субботу, 15 апреля.

«Уже целую неделю лежат спиленные деревья на детской площадке в поселке Строитель», — сообщается в посте.

В комментариях пользователи отметили, что такая же ситуация наблюдается в Шлаковом, где «у 77-го сада спилили деревья и бросили во дворе на улице Ломоносова».

В другом посте «ВКонтакте» рязанка написала, что на улице Энгельса детская площадка уже месяц завалена: «Приехали, спилили и оставили. Куда смотрит администрация города и ЖКО? Улица Энгельса, между домами 20 и 18».