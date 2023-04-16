На Театральной площади после пожара госпитализировали 61-летнюю женщину
В Рязани на Театральной площади утром в воскресенье, 16 апреля, произошел пожар. Пострадала женщина 1961 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязани на Театральной площади утром в воскресенье, 16 апреля, произошел пожар. Пострадала женщина 1961 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре на Театральной площади, 4 поступило в 6:48. На место выехали два пожарных автомобиля, восемь человек.
Пострадавшую женщину госпитализировали.