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На Театральной площади после пожара госпитализировали 61-летнюю женщину
В Рязани на Театральной площади утром в воскресенье, 16 апреля, произошел пожар. Пострадала женщина 1961 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани на Театральной площади утром в воскресенье, 16 апреля, произошел пожар. Пострадала женщина 1961 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на Театральной площади, 4 поступило в 6:48. На место выехали два пожарных автомобиля, восемь человек.

Пострадавшую женщину госпитализировали.