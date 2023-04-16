Многодетная семья из Кораблина попросила помощи после пожара

Многодетная семья Власовых из села Кораблино Рязанского района попросила помощи у неравнодушных рязанцев. Их дом сгорел в пятницу, 14 апреля.

Многодетная семья Власовых из села Кораблино Рязанского района попросила помощи у неравнодушных рязанцев. Их дом сгорел в пятницу, 14 апреля.

Пожар начался днем, когда никого дома не было. О ЧП семье сообщила по телефону соседка. Причину произошедшего погорельцы не понимают.

Сейчас пострадавшие переехали к бабушке в квартиру, им помогли с одеждой для детей. В сгоревшем доме находилось все имущество семьи. Самому младшему их ребенку — 2 недели, трое детей учатся в первом, втором и шестом классах рязанской школы № 63.