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Многодетная семья из Кораблина попросила помощи после пожара
Многодетная семья Власовых из села Кораблино Рязанского района попросила помощи у неравнодушных рязанцев. Их дом сгорел в пятницу, 14 апреля.

Многодетная семья Власовых из села Кораблино Рязанского района попросила помощи у неравнодушных рязанцев. Их дом сгорел в пятницу, 14 апреля.

Пожар начался днем, когда никого дома не было. О ЧП семье сообщила по телефону соседка. Причину произошедшего погорельцы не понимают.

Сейчас пострадавшие переехали к бабушке в квартиру, им помогли с одеждой для детей. В сгоревшем доме находилось все имущество семьи. Самому младшему их ребенку — 2 недели, трое детей учатся в первом, втором и шестом классах рязанской школы № 63.

Средства можно перевести по номеру +7 (953) 748-36-36 Анна Анатольевна В. Номер привязан к карте.