Малков: надо поменять освещение на улице Почтовой и организовать площадки для музыкантов

Губернатор Павел Малков в субботу, 15 апреля, осмотрел ключевые точки в центре Рязани: Первомайский проспект, Торговые ряды, Почтовую улицу, Лыбедский бульвар, Лесопарк и Торговый городок. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Губернатор Павел Малков в субботу, 15 апреля, осмотрел ключевые точки в центре Рязани: Первомайский проспект, Торговые ряды, Почтовую улицу, Лыбедский бульвар, Лесопарк и Торговый городок. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, на улице Почтовой, где гуляют тысячи человек, много аляпистых вывесок и рекламных конструкций, есть очень спорные летние веранды, а освещение улицы «устарело морально и физически».

«Будем работать по дизайн-коду, чтобы у Подбелки появилась приятная глазу эстетика и удобная инфраструктура для отдыхающих. Поручил продумать новые варианты ночной подсветки и оформления улицы. Пообщался с музыкантом Михаилом Крыловым, необходимо организовать на улице площадки для выступлений, чтобы музыканты не мешали друг другу и прилегающим заведениям», — написал Малков.

Также губернатор заметил на Лыбедском бульваре разбитые и погнутые фонари, сломанные молодые деревья и поручил усилить безопасность.

Торговый городок, по словам Малкова, откроет свои двери для рязанцев уже в июне. Здесь появятся кафе и рестораны, площадки для культурных мероприятий, стенды для уличной торговли.