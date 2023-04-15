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В Рязанском районе подросток натравил собаку на одноклассника и обматерил его отца
В подвязьевской средней школе в Рязанском районе подросток поджидал возле здания одноклассника, чтобы натравить на него собаку. Пост об этом размещен в группе «Рязань» «ВКонтакте».

В подвязьевской средней школе в Рязанском районе подросток поджидал возле здания одноклассника, чтобы натравить на него собаку. Пост об этом размещен в группе «Рязань» «ВКонтакте».

Также в соцсети опубликовано видео, где этот подросток использует ненормативную лексику и оскорбляет отца своего одноклассника.

«Вот такой персонаж. Отцу позвонили из школы, чтобы он приехал и забрал ребенка, потому как этот индивид ждал его и травил собаку на одноклассника. Присутствие отца ребенка не остановило этого звереныша от задуманного. Когда же он все-таки увел собаку, вернулся с богатым лексиконом. На камеру, к сожалению, не попал момент, когда „самый воспитанный гражданин“ кинулся драться с отцом ребенка», — сообщается в посте.

Также автор отмечает, что в конце подросток «клятвенно пообещал поквитаться с мальчиком, а точнее — зарезать».

Сообщается, что подано заявление в полицию. Дело находится на контроле ПДН.