В Рязанской области ищут 44-летнего Алмаза Тимеркаева
В городе Зарайске Московской области и в Рязани ищут пропавшего 44-летнего мужчину. С 11 апреля 2023 года местонахождение Тимеркаева Алмаза Мухаметхановича неизвестно. О поисках сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
В городе Зарайске Московской области и в Рязани ищут пропавшего 44-летнего мужчину. С 11 апреля 2023 года местонахождение Тимеркаева Алмаза Мухаметхановича неизвестно. О поисках сообщили волонтеры
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.
Одежда: темно-синяя куртка, ярко-синяя спортивная олимпийка, синие джинсы, кроссовки, синяя вязаная шапка.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: