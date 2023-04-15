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В Рязани поймали пьяного водителя «десятки»
В Рязани патрульные полицейские остановили нетрезвого водителя, который не имел права управления автомобилем. Инцидент произошел в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани патрульные полицейские остановили нетрезвого водителя, который не имел права управления автомобилем. Инцидент произошел в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 14 апреля, около 17:40 экипаж отдельного батальона ППС полиции патрулировал Московский район. На улице Бронной правоохранители заметили автомобиль ВАЗ 2110 без государственных регистрационных знаков. Машина петляла из стороны в сторону и создавала угрозу на дороге.

Сотрудники ППСП подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал его и продолжил движение. Полицейские вынудили его остановиться. За рулем оказался 43-летний рязанец с признаками сильного алкогольного опьянения. На место вызвали сотрудники ДПС Госавтоинспекции.

Выяснилось, что мужчина не имел права управления автотранспортом. Результат освидетельствования с помощью специального прибора подтвердил, что он находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,991 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.