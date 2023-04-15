В Рязани обсудили вопрос перехода коммерческих перевозчиков в режим работы по расписанию

В пятницу, 14 апреля, мэр Рязани Елена Сорокина провела личный прием, на котором обсуждали проблемы жителей. Среди прочего обсуждали вопрос перехода коммерческих перевозчиков в «режим работы по расписанию», сообщается на личной странице главы администрации города «Вконтакте».

В пятницу, 14 апреля, мэр Рязани Елена Сорокина провела личный прием, на котором обсуждали проблемы жителей. Среди прочего обсуждали вопрос перехода коммерческих перевозчиков в «режим работы по расписанию», сообщается на личной странице главы администрации города «Вконтакте».

Председатель ТОС поселка Карцево пожаловалась на работу автобусов 77-го маршрута — по ее словам, перевозчики пропускают рейсы, не доезжают до поселка. Сейчас контроль за перевозчиками усилен, отметила Сорокина. Выплата субсидий перевозчикам теперь зависит от исполнения расписания.

«Выполнил не менее 80% рейсов от плана — получит субсидию, не выполнил — льготников везет за свой счет. Такой подход уже показал свою эффективность. По итогам января из 13 перевозчиков, претендующих на субсидию, ее получат 11. В феврале наказаны будут уже 2 перевозчика, в марте — только 1. Прорабатываем вопрос перехода коммерческих перевозчиков в „режим работы по расписанию“, когда рейс засчитывается только при условии прибытия на остановку согласно времени, установленного в расписании, и введение административной ответственности за нарушение графика работы», — написала Сорокина. На встрече обсудили и состояние дороги на Карцево. В этом году планируется сделать проект ремонта участка автодороги от Восточной окружной до поселка. В качестве временной меры там сейчас проводят ямочный ремонт.

Также к мэру обратились заявители с вопросом о расселении сгоревшего в 2010 году дома. С каждой семьей продолжают работать индивидуально, тема поставлена на контроль, отметила Сорокина. Сразу после личного приема одна из жительниц поехала смотреть муниципальную квартиру для переселения в сопровождении сотрудников управления энергетики и ЖКХ.