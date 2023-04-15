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В России весенняя призывная кампания завершится до 15 июля
В России весенний призыв, который начался 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершен 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В России весенний призыв, который начался 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершен 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На сегодня оповестили 52 тысячи призывников, более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты. В отношении 21 тысячи человек приняты решения о призыве на военную службу. Еще 29 тысячам предоставлены отсрочки по законным основаниям.

С 20 апреля стартуют первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России. Треть из призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность.

Все существующие отсрочки сохраняют свое действие в полном объеме, а «веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет, подчеркнул начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.