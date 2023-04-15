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В Центральной России на грядущей неделе потеплеет до 18 градусов
Жителей Центральной России в середине грядущей недели ожидает до 18 градусов тепла. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жителей Центральной России в середине грядущей недели ожидает до 18 градусов тепла. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В середине следующей недели в Центральной России установится солнечная, комфортная погода, отметил синоптик.

«В понедельник ночные температуры положительные, днем +13, +15 градусов. В последующем температура будет от +14 до +18 градусов — вторник, среда, четверг», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что в эти дни вероятность выпадения осадков небольшая.

По словам Вильфанда, во второй половине недели пройдут небольшие кратковременные дожди, температура воздуха продержится в диапазоне +10-15 градусов.