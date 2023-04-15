Рязанский театр кукол стал лауреатом национальной театральной премии «Арлекин»

Рязанский театр кукол стал лауреатом национальной театральной премии «Арлекин» в специальной номинации «За весомый вклад в развитие детского театра России».

Рязанский театр кукол стал лауреатом национальной театральной премии «Арлекин» в специальной номинации «За весомый вклад в развитие детского театра России». О решении экспертного совета было объявлено 13 апреля на пресс-конференции, которая прошла в Санкт-Петербурге, сообщили в PR-отделе театра.

«Для нас „Арлекин“ — символический рубеж. Список профессиональных наград Рязанского театра кукол неуклонно растет, хотя они, разумеется, никогда не были самоцелью. Их ценность в другом: это вехи, которые помогают осмыслить нашу историю, путь, формируют образ театра, в том числе в глазах будущих поколений, дают перспективу, творческий импульс тем, кто служит в театре сегодня», — отметил директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов.

Сейчас у Рязанского театра кукол есть все государственные премии, которые существуют в России.

Художественный руководитель театра Валерий Шадский подчеркнул, что скоро Рязанский театр кукол отметит столетие, и для людей, которые здесь служат, нет «маленьких» спектаклей.

Церемония награждения состоится в рамках закрытия ХХ фестиваля «Арлекин» 26 апреля в Санкт-Петербурге.

Учредитель премии — Союз театральных деятелей РФ. Первых «Арлекинов» вручили в 2004 году.