Родители рассказали, почему закрытие 10-х классов в школе № 75 не поможет чиновникам

Корреспондент РЗН. инфо пообщался с родителями учащихся 75-й школы и узнал, почему закрытие десятых классов не поможет чиновникам.

Проблема нехватки мест в школах Рязани хроническая. Большинство школ города переполнены, дети учатся в несколько смен. Наиболее остро проблема стоит в микрорайонах ДПР-5, 7 и 7а.

Единственная школа в быстрорастущей части города не справилась с ситуацией и решила пойти самым легким путем — выгнать учеников после девятого класса.

Корреспондент РЗН. инфо пообщался с родителями учащихся 75-й школы и узнал, почему закрытие десятых классов не поможет чиновникам. Подробнее читайте в разделе «Публикации».

Напомним, в четверг, 13 апреля, родители детей, учащихся в среднем звене школы № 75, собрались и подписали коллективные жалобы о грубом нарушении прав их детей. Их они собираются направить в восемь инстанций: уполномоченной по правам человека в Рязанской области Наталье Епихиной, уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, председателю СК России Александру Бастрыкину, в администрацию Рязани, в региональную прокуратуру, генпрокурору России Игорю Краснову, начальнику управления образования Наталии Смирновой и министру образования и молодежной политики Ольге Щетинкиной.

В мэрии сообщили, что на базе школы № 75 продолжаются индивидуальные консультации с родителями учеников 9-х классов по вопросам перевода детей на обучение в ближайшие учебные заведения.