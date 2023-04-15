Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
Вск, 16
11°
Пнд, 17
13°
ЦБ USD 81.5 -0.18 15/04
ЦБ EUR 90.16 0.16 15/04
Нал. USD 80.02 / 81.99 15/04 09:50
Нал. EUR 89 / 81.99 15/04 09:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
4 часа назад
1 200
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
Вчера 15:48
1 499
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
2 221
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
7 528
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Родители рассказали, почему закрытие 10-х классов в школе № 75 не поможет чиновникам
Корреспондент РЗН. инфо пообщался с родителями учащихся 75-й школы и узнал, почему закрытие десятых классов не поможет чиновникам.

Проблема нехватки мест в школах Рязани хроническая. Большинство школ города переполнены, дети учатся в несколько смен. Наиболее остро проблема стоит в микрорайонах ДПР-5, 7 и 7а.

Единственная школа в быстрорастущей части города не справилась с ситуацией и решила пойти самым легким путем — выгнать учеников после девятого класса.

Корреспондент РЗН. инфо пообщался с родителями учащихся 75-й школы и узнал, почему закрытие десятых классов не поможет чиновникам. Подробнее читайте в разделе «Публикации».

Напомним, в четверг, 13 апреля, родители детей, учащихся в среднем звене школы № 75, собрались и подписали коллективные жалобы о грубом нарушении прав их детей. Их они собираются направить в восемь инстанций: уполномоченной по правам человека в Рязанской области Наталье Епихиной, уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, председателю СК России Александру Бастрыкину, в администрацию Рязани, в региональную прокуратуру, генпрокурору России Игорю Краснову, начальнику управления образования Наталии Смирновой и министру образования и молодежной политики Ольге Щетинкиной.

В мэрии сообщили, что на базе школы № 75 продолжаются индивидуальные консультации с родителями учеников 9-х классов по вопросам перевода детей на обучение в ближайшие учебные заведения.