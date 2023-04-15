Полиция ищет очевидцев наезда на женщину на улице Семчинской
Следственное управление полиции устанавливает очевидцев ДТП, которое произошло на улице Семчинской 14 января, примерно в 11:35. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Следственное управление полиции устанавливает очевидцев ДТП, которое произошло на улице Семчинской 14 января, примерно в 11:35. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Вблизи дома № 11 на улице Семчинской 19-летний рязанец за рулем Ford Mondeo, по предварительной информации, не справился с управлением и сбил пешехода — 41-летнюю местную жительницу.
В результате происшествия женщина получила травмы. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12, корпус 1.