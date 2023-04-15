МЧС: на улице Интернациональной загорелось крыльцо жилого дома
В Рязани на улице Интернациональной в субботу, 15 апреля, загорелось крыльцо многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В Рязани на улице Интернациональной в субботу, 15 апреля, загорелось крыльцо многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 9:11. К месту вызова направили две единицы техники, шесть человек личного состава.
Повреждено крыльцо многоэтажного дома. Пострадавших нет.
Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео с места происшествия.