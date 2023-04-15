Группа компаний «Автоимпорт» отметит 26-летие

Этой весной группа компаний
Сегодня группа компаний «Автоимпорт» — это 4 региона присутствия, десятки автомобильных брендов и автосалонов, тысячи сотрудников. Компании удается расти, минуя кризисы, и оставаться при этом одним из привлекательных рязанских работодателей. Группа компаний «Автоимпорт» принимает активное участие в общественной жизни города, помогая реализации таких проектов, как «Цветочный патруль» на 8 марта и «Бессмертный полк».
В группе компаний «Автоимпорт» активно развивается направление спорта и здорового образа жизни. В компании есть футбольная команда, хоккейные команды, принимающих участие в Ночной хоккейной лиге. В рамках ГК «Автоимпорт» проводится спартакиада по 14 видам спорта, в которой принимает участие 8 команд из 4 регионов — более 700 спортсменов и более 500 болельщиков.
Благодаря Олегу Смирнову Рязань стала столицей любительского хоккея — Олег Евгеньевич был награжден Орденом «За развитие хоккея», награду ему вручил лично президент России Владимир Путин.