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Врачи рязанской ОКБ спасли мужчину с инсультом и инфарктом

Врачи Областной клинической больницы спасли жизнь пациенту, который поступил с подозрением на инсульт. Однако при осмотре оказалось, что у него еще и инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ.

Два самых опасных сосудистых заболевания у мужчины случились одновременно. Это стало известно в рентгеноперационной. Его направили туда, чтобы провести экстренную операцию по поводу инсульта. Но обследование показало: вместе с закупоркой в сосуде головного мозга произошла и закупорка коронарной артерии, которая питает сердце.

«Приняли решение проводить комбинированную операцию: необходимо было извлечь тромб из головного мозга и восстановить кровоток в сердце. Это сложное вмешательство, и нужно отметить не только хирургическую, но и анестезиологическую бригаду. Чтобы поддерживать жизненные функции во время операции у человека с инфарктом и инсультом, требуется большой профессионализм», — рассказал заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Дмитрий Суров.

К тому времени у мужчины уже был левосторонний парез — парализовало лицо, он не мог двигаться и говорить. Чтобы спасти пациента, из головного мозга извлекли тромб, который закупорил сосуд. Далее провели стентирование коронарной артерии и восстановили кровоток в сердце.

В течение суток после операции функции организма восстановились. По мнению врачей, ключевую роль в успешном лечении сыграл «золотой час». Мужчина поступил в больницу сразу же после того, как стали заметны признаки инсульта. У таких пациентов высока вероятность восстановиться и сохранить трудоспособность.

Сейчас мужчина проходит завершающий этап лечения в отделении неотложной кардиологии. После его ждет реабилитация.