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В Ярославской области нашли тело мужчины с перерезанным горлом

В Рязанской области нашли труп молодого мужчины с перерезанным горлом. Об этом 14 апреля сообщает «Про город» со ссылкой на СК.

Труп обнаружили в квартире одного из домов на улице Расплетина Рыбинска. По подозрению в убийстве задержали 47-летнего приятеля погибшего.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Алена Романова рассказала, что в день убийства мужчины вместе выпивали, после чего один накинулся на другого с ножом. Он нанес ему несколько ударов в грудь и шею.

От полученных травм мужчина скончался на месте.