В Ставропольском крае четырехлетнего ребенка удавило стеклоподъемником
В Ставропольском крае 13 апреля погиб ребенок. Его задушило стеклоподъемником автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».
По данным ресурса, родители оставили четырехлетнего ребенка одного в машине. Он стал играть и в какой-то момент выглянул из окна, нажав на кнопку поднятия стекла. Самостоятельно опустить его он не смог.
Через некоторое время родители заметили ребенка в окне. Малыша привезли в «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи» в Буденновске, но спасти его не удалось.