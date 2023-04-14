В Смоленской области за рулем «Хендая» погиб 64-летний мужчина

В Смоленской области 13 апреля за рулем авто скончался водитель. Об этом сообщает « Рабочий путь » со ссылкой на ГИБДД.

Происшествие случилось около пяти часов вечера в Сафоновском районе на 272-м километре трассы М-1.

64-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris во время движения потерял сознание и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель авто погиб на месте до приезда скорой.

Ранее сообщалось о том, что 14 апреля в Рязанском районе за рулем машины также во время движения скончался 63-летний мужчина.

Фото: УМВД России по Смоленской области