В Рыбновском районе задержали угонщика

В Рыбновском районе задержали угонщика. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился 31-летний житель деревни Высокое. Он сообщил, что утром исчез припаркованный у дома Ford Focus.

Оперативники опросили местных жителей. Они выяснили, что в одном из домов деревни гостил приезжий. Было установлено, что это — 31-летний житель деревни Чемрово. Поздно вечером пьяный мужчина собрался домой и ушел из дома приятелей.

Ранее его судили за грабеж. Пару лет назад он вышел из тюрьмы. Среди местных жителей у него была сомнительная репутация.

Полицейские нашли мужчину, он был дома. Выяснилось, что он причастен к угону. Он указал адрес, где оставил машину. Злоумышленника задержали.

Угнанный автомобиль в исправном состоянии вернули владельцу.

По предварительным данным, 31-летний житель Рыбновского района, возвращаясь из гостей, увидел припаркованный автомобиль Ford Focus. Ему хотелось быстрее попасть домой, чтобы заснуть. Он решил проверить — вдруг машина была открыта. Оказалось, что автовладелец забыл закрыть машину и случайно оставил в салоне ключ от замка зажигания. Мужчина завел автомобиль и поехал в соседнюю деревню к родственникам. Там его не приняли и, бросив машину, он пошел домой пешком.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.