Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
11°
ЦБ USD 81.68 -0.41 14/04
ЦБ EUR 90 0.24 14/04
Нал. USD 80.01 / 83.95 14/04 15:10
Нал. EUR 89.05 / 90.79 14/04 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 2023 17:27
1 782
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
7 071
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
10 759
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
13 575
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рыбновском районе задержали угонщика

В Рыбновском районе задержали угонщика. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился 31-летний житель деревни Высокое. Он сообщил, что утром исчез припаркованный у дома Ford Focus.

Оперативники опросили местных жителей. Они выяснили, что в одном из домов деревни гостил приезжий. Было установлено, что это — 31-летний житель деревни Чемрово. Поздно вечером пьяный мужчина собрался домой и ушел из дома приятелей.

Ранее его судили за грабеж. Пару лет назад он вышел из тюрьмы. Среди местных жителей у него была сомнительная репутация.

Полицейские нашли мужчину, он был дома. Выяснилось, что он причастен к угону. Он указал адрес, где оставил машину. Злоумышленника задержали.

Угнанный автомобиль в исправном состоянии вернули владельцу.

По предварительным данным, 31-летний житель Рыбновского района, возвращаясь из гостей, увидел припаркованный автомобиль Ford Focus. Ему хотелось быстрее попасть домой, чтобы заснуть. Он решил проверить — вдруг машина была открыта. Оказалось, что автовладелец забыл закрыть машину и случайно оставил в салоне ключ от замка зажигания. Мужчина завел автомобиль и поехал в соседнюю деревню к родственникам. Там его не приняли и, бросив машину, он пошел домой пешком.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.