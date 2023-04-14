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В Ряжске полицейские задержали прончанина с наркотиками

В Ряжске полицейские задержали прончанина с наркотиками. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в среду, 12 апреля, в переулке Стрелецкий. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков полиции остановили пешехода. У 26-летнего прончанина в кармане брюк нашли полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом голубовато-зеленоватого цвета. Исследование показало, что это синтетический наркотик в количестве 0,63 грамма.

По предварительной информации, мужчина прибыл в Ряжск, чтобы забрать закладку с запрещенным веществом.

Отмечается, что 26-летний прончанин ранее имел проблемы с законом из-за наркотиков.

На него возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.