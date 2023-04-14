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В Рязанском агротехнологическом университете прошла ярмарка вакансий

В четверг, 13 апреля, в РГАТУ имени Костычева при информационной поддержке Центра занятости населения Рязанской области прошла ежегодная ярмарка вакансий. Студентам и выпускникам университета предоставилась возможность встретиться и лично пообщаться с потенциальными работодателями региона.

Мероприятие открыла проректор по развитию образовательного процесса и цифровой трансформации университета Ирина Шашкова. Участников поприветствовала начальник сектора реализации программ и мероприятий отдела по городу Рязани Центра занятости населения Рязанской области Ирина Джамалова.

В ярмарке приняли участие 13 организаций Рязанской области. Это более 130 вакансий, в числе которых наиболее востребованные — инженеры, механики, электрики, агрономы, ветеринарные врачи, экономисты, химики-лаборанты, технологи. Более 400 студентов посетили ярмарку.

Молодые люди интересовались возможностями своего будущего трудоустройства. Речь шла о требованиях, предъявляемых к молодым специалистам, перспективах профессионального роста, условиях работы, социальных гарантиях, размерах заработной платы, прохождении стажировки или производственной практики на базе предприятия.

Студенты обменивались контактами, консультировались с сотрудниками Центра занятости и составляли резюме.