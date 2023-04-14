В Рязанской области ликвидировали первый лесной пожар за год

В Рязанской области ликвидировали первый лесной пожар за год. Об этом сообщило региональное минприроды.

Пожар возник на территории Шиловского лесничества в четверг, 13 апреля. Отмечается, что огонь перешел в лесной фонд с земель сельхозназначения. Вероятно, он возник из-за умышленного поджога сухой травы.

При патрулировании фонда сотрудники лесничества обнаружили задымление. После этого дежурные филиала ГБУ РО «Пожлес» в Шилове выехали на место для опашки и ликвидации возгорания.

В работах по тушению участвовали сотрудники Шиловского лесничества, ПХС «Шилово» и пожарной части в Шилове — всего 47 человек, 20 единиц техники.

Огонь ликвидировали в день обнаружения. Площадь пожара — 18 га. Тушение затруднялось сильными порывами ветра — на момент обнаружения средняя скорость ветра составляла 18 м/с.