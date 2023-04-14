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В Рязани задержали 39-летнюю циркачку-закладчицу

В Рязани задержали 39-летнюю закладчицу. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Предварительно установив личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы, полицейские остановили ее на улице Советской Армии. Они провели личный досмотр. Выяснилось, что женщина переезжала из одной съемной квартиры на другую и несла с собой сумки и рюкзак. Среди личных вещей полицейские нашли свертки с 290 граммами гашиша и 36 граммами производного N-метилэфедрона.

Также полицейские изъяли на улице Новоселов закладку с «синтетикой».

По предварительной информации, 39-летняя женщина раньше жила на юго-западе России. Несколько лет назад она приехала на гастроли в Рязань с цирком-шапито и решила здесь остаться. Криминальным промыслом она стала заниматься, чтобы улучшить материальное положение.

На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ее заключили под стражу.