В Рязани прошли рейды по незаконной торговле

В Рязани прошли рейды по незаконной торговле. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Рейды проходят каждый день. Их проводят специалисты контрольно-аналитического управления.

За неделю за торговлю вне установленных мест составили 56 административных протоколов, с начала года — 579.

С лицами, занимающимися незаконной торговлей, провели разъяснительную работу. Им рассказали о возможности размещения на территориях, где производится санкционированная уличная торговля.