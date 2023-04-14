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В Рязани прошли рейды по незаконной торговле

В Рязани прошли рейды по незаконной торговле. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Рейды проходят каждый день. Их проводят специалисты контрольно-аналитического управления.

За неделю за торговлю вне установленных мест составили 56 административных протоколов, с начала года — 579.

С лицами, занимающимися незаконной торговлей, провели разъяснительную работу. Им рассказали о возможности размещения на территориях, где производится санкционированная уличная торговля.