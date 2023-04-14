В Рязани пройдет региональный хоккейный турнир «Кубок Памяти Сергея Козырева»

15-16 апреля 2023 года на ледовой арене «Айсберг» пройдет региональный турнир по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 50+" «Кубок памяти Сергея Козырева».
Турнир, посвященный памяти известного тренера, хоккеиста и главного судьи федерации хоккея Рязанской области Сергея Козырева, проводится третий год. В 2023 году в нем примут участие четыре команды:
- «Автомобилист» (Рязань),
- ЛХК «Владимир 50+" (Владимир),
- «Гайва» (Пермь),
- «Триумф» (Тверь).
Все команды-участники турнира являются победителями региональных чемпионатов в дивизионе «Любитель 50+" и будут представлять свои регионы на финале Фестиваля хоккея. Торжественное открытие соревнований состоится 15 апреля в 13:40, церемония награждения — 16 апреля в 15.30. Вход свободный.
Расписание матчей:
1 тур:
15 апреля, 12:00 — «Автомобилист» — «Триумф»
15 апреля 14:00 — ЛХК «Владимир 50+" - «Гайва»
2 тур:
15 апреля, 15:35 — «Триумф» — «Гайва»
15 апреля, 17:10 — «Автомобилист» — ЛХК «Владимир 50+"
3 тур:
16 апреля, 9:15 — «Триумф» — ЛХК «Владимир 50+"
16 апреля, 10:50 — «Гайва» — «Автомобилист»
ПЛЕЙ-ОФФ
16 апреля, 12:25 — матч за 3 место
16 апреля, 14:00 — Финал плей-офф.