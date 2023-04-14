В Рязани пройдет региональный хоккейный турнир «Кубок Памяти Сергея Козырева»

15-16 апреля 2023 года на ледовой арене «Айсберг» пройдет региональный турнир по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 50+" «Кубок памяти Сергея Козырева».

Турнир, посвященный памяти известного тренера, хоккеиста и главного судьи федерации хоккея Рязанской области Сергея Козырева, проводится третий год. В 2023 году в нем примут участие четыре команды:

«Автомобилист» (Рязань),

ЛХК «Владимир 50+" (Владимир),

«Гайва» (Пермь),

«Триумф» (Тверь).

Все команды-участники турнира являются победителями региональных чемпионатов в дивизионе «Любитель 50+" и будут представлять свои регионы на финале Фестиваля хоккея. Торжественное открытие соревнований состоится 15 апреля в 13:40, церемония награждения — 16 апреля в 15.30. Вход свободный.

Расписание матчей:

1 тур:

15 апреля, 12:00 — «Автомобилист» — «Триумф»

15 апреля 14:00 — ЛХК «Владимир 50+" - «Гайва»

2 тур:

15 апреля, 15:35 — «Триумф» — «Гайва»

15 апреля, 17:10 — «Автомобилист» — ЛХК «Владимир 50+"

3 тур:

16 апреля, 9:15 — «Триумф» — ЛХК «Владимир 50+"

16 апреля, 10:50 — «Гайва» — «Автомобилист»

ПЛЕЙ-ОФФ

16 апреля, 12:25 — матч за 3 место

16 апреля, 14:00 — Финал плей-офф.