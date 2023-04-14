В Рязани пройдет конкурс «Медицинская династия»

К предстоящему Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 18 июня, Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ объявила областной профсоюзный конкурс «Медицинские династии г. Рязани и Рязанской области». Конкурс проводится с 17 апреля по 13 июня 2023 года.

Главная задача этого конкурса — показать богатую историю и традиции медицинских династий. Конкурс проводится в целях повышения престижа профессии медицинского работника, воспитания чувства гордости за достижения соотечественников, привлечения молодежи в отрасль здравоохранения.

Медицинская династия Рязани и Рязанской области — это члены одной семьи и их близкие родственники, являющиеся представителями медицинских профессий не менее чем в трех поколениях, работавшие или работающие в отрасли здравоохранения. Главой медицинской династии признается старейший по возрасту представитель такой династии. Таким образом, участниками конкурса могут стать медицинские династии, представители которых работают в настоящее время или работали ранее в учреждениях здравоохранения.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Преемственность поколений», «Старейшая династия», «Самая титулованная медицинская династия».

В каждой номинации определяется по три победителя (1,2 и 3 место). Конкурсную комиссию возглавляет председатель Рязанской областной организации Профсоюза Наталья Шамбазова. В составе конкурсной комиссии главные врачи учреждений отрасли, члены президиума областного комитета. Все участники конкурса получат дипломы, победители — почетные грамоты и ценные призы. Торжественное награждение победителей и призеров состоится в рамках празднования Дня медицинского работника.

По вопросам участия в конкурсе можно обратиться к председателям профкомов учреждений здравоохранения области или к организатору конкурса по телефону +7 (4912)76-15-44 (Крестьянинова Ольга Александровна).