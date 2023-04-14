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В Польше допустили, что конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет

Власти Польши не задавались вопросом, как долго может продлиться конфликт на территории Украины, а попытались с другими западными партнерами поддержать Киев. Об этом заявил в эфире NBC премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы не высчитываем точную дату, а лишь наблюдаем за тем, что происходит на поле боя, и в соответствии с этим стремимся адаптироваться к ситуации, работать через нашу дипломатию с нашими партнерами в Западной Европе и поддерживать Украину», — заявил политик.

Также премьер-министр Польши утвердительно ответил на вопрос, допускает ли он, что конфликт может продолжаться в течение нескольких лет.