В Петропавловске-Камчатском мужчина умер на автобусной остановке

В Петропавловске-Камчатском мужчина умер на автобусной остановке. Об этом сообщил LIFE .

Инцидент произошел недалеко от рынка на шестом километре. Мужчине стало плохо. Он успел вызвать скорую.

Как рассказали в пресс-службе местного УМВД, когда врачи приехали мужчина был мертв. У него обнаружили травмы, которые, по предварительным данным, не носят криминального характера. Личность устанавливается.

Предполагается, что мужчина при падении ударился головой.