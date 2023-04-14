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В Петропавловске-Камчатском мужчина умер на автобусной остановке

В Петропавловске-Камчатском мужчина умер на автобусной остановке. Об этом сообщил LIFE.

Инцидент произошел недалеко от рынка на шестом километре. Мужчине стало плохо. Он успел вызвать скорую.

Как рассказали в пресс-службе местного УМВД, когда врачи приехали мужчина был мертв. У него обнаружили травмы, которые, по предварительным данным, не носят криминального характера. Личность устанавливается.

Предполагается, что мужчина при падении ударился головой.