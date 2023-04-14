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В Новосибирске пьяный сын бывшего депутата насмерть сбил женщину

В Новосибирске пьяный сын бывшего депутата насмерть сбил женщину. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Момент аварии попал на видео. На нем видно, как легковушка на высокой скорости проехала на красный и наехала на 45-летнюю женщину. От удара женщину отбросило на другой автомобиль. Она умерла на месте.

Виновник аварии уехал с места ДТП и скрывался в квартире. Его задержали. Он утверждает, что был пьян в момент аварии.

Уточняется, что виновник ДТП — сын бывшего депутата Алтайского краевого Заксобрания Николая Бушкова. Экс-парламентарий находится в СИЗО с 2021 года, поскольку его обвиняют в незаконной рубке леса.