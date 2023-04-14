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В Кадомском районе огонь повредил три дома и четыре хозпостройки

В Кадомском районе районе 14 апреля произошел пожар. Огонь повредил несколько домов и построек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о возгорании в селе Кочемирово поступила в МЧС в 13:51. На место выехали 38 пожарных.

В 15:08 сотрудникам МЧС удалось потушить открытое горение. Далее они проливали места пожара, чтобы избежать дальнейших возможных возгораний.

По предварительной информации, огонь повредил три нежилых дома и четыре хозяйственные постройки. Общая площадь, охваченная огнем, составила 230 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет.

Причина возгорания не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Кадомском районе сгорела легковушка.