В Кадомском районе огонь повредил три дома и четыре хозпостройки
В Кадомском районе районе 14 апреля произошел пожар. Огонь повредил несколько домов и построек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Информация о возгорании в селе Кочемирово поступила в МЧС в 13:51. На место выехали 38 пожарных.
В 15:08 сотрудникам МЧС удалось потушить открытое горение. Далее они проливали места пожара, чтобы избежать дальнейших возможных возгораний.
По предварительной информации, огонь повредил три нежилых дома и четыре хозяйственные постройки. Общая площадь, охваченная огнем, составила 230 квадратных метров.
Информации о пострадавших нет.
Причина возгорания не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Кадомском районе сгорела легковушка.