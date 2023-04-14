В екатеринбургской спецшколе насиловали детей в качестве наказания

В екатеринбургской спецшколе насиловали детей в качестве наказания. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По словам подростков, детей перевоспитывали при помощи публичных унижений, в том числе сексуального характера. Педагоги просили это сделать других старшеклассников.

Один из учеников спецшколы № 124 сбежал и рассказал маме о жутких секс-наказаниях. Так, детей заставляли «стоять стульчик» (сидеть так, как будто у тебя забирают стул), им устраивали «темную», а также их унижали, в то числе сексуально. Женщина пошла в Следственный комитет.

Одного из насильников — старшеклассника — задержали, другой скрывается. Директора учреждения отстранили. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».