Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
11°
ЦБ USD 81.68 -0.41 14/04
ЦБ EUR 90 0.24 14/04
Нал. USD 80.01 / 83.95 14/04 15:10
Нал. EUR 89.05 / 90.79 14/04 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 2023 17:27
1 782
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
7 071
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
10 759
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
13 575
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Студенты Рязанского агротехнологического университета стали участниками интенсива «Цифровой регион. Генератор»

В апреле студены РГАТУ имени Костычева поучаствовали в интенсиве «Цифровой регион. Генератор». Он организован автономной некоммерческой организацией «Цифровой регион» при поддержке министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области и Фонда «Сколково».

Перед началом работы интенсива специалисты отрасли озвучили проблематику по трем направлениям — туризм, транспорт, цифровое развитие. Общее направление мысли задал эксперт Фонда «Сколково» в области цифровизации туристической отрасли Леонид Мармер.

В течение дня студенты старших курсов автодорожного факультета прошли путь от идеи до готового проекта по одному из приоритетных направлений в области цифровизации городской среды. Наставниками студенческой команды Рязанского агроуниверситета были проректор по научной работе Георгий Рембалович и начальник управления инновационной деятельности Дмитрий Рябчиков.

Интенсив позволил пополнить банк региональных ИТ-проектов по направлению «Умный город», а интересные проекты должны составить основу для проведения Хакатона и создания практических кейсов.

«Идей было так много, что неизбежный отсев оказался несколько болезненным и для ребят, и для наставников. Тем не менее, большинство проектов удалось проработать до крепкого результата», — подвел итоги министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов.