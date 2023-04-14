Студенты Рязанского агротехнологического университета стали участниками интенсива «Цифровой регион. Генератор»

В апреле студены РГАТУ имени Костычева поучаствовали в интенсиве «Цифровой регион. Генератор». Он организован автономной некоммерческой организацией «Цифровой регион» при поддержке министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области и Фонда «Сколково».

Перед началом работы интенсива специалисты отрасли озвучили проблематику по трем направлениям — туризм, транспорт, цифровое развитие. Общее направление мысли задал эксперт Фонда «Сколково» в области цифровизации туристической отрасли Леонид Мармер.

В течение дня студенты старших курсов автодорожного факультета прошли путь от идеи до готового проекта по одному из приоритетных направлений в области цифровизации городской среды. Наставниками студенческой команды Рязанского агроуниверситета были проректор по научной работе Георгий Рембалович и начальник управления инновационной деятельности Дмитрий Рябчиков.

Интенсив позволил пополнить банк региональных ИТ-проектов по направлению «Умный город», а интересные проекты должны составить основу для проведения Хакатона и создания практических кейсов.

«Идей было так много, что неизбежный отсев оказался несколько болезненным и для ребят, и для наставников. Тем не менее, большинство проектов удалось проработать до крепкого результата», — подвел итоги министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов.