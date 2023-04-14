Рязанская школьница, которую довела до слез директор из-за одежды, перевелась в другую школу
В Рязани восьмиклассница, которую довела до слез директор школы № 62, по совместительству депутат гордумы Светлана Воронкова, перевелась в другое учебное учреждение. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на собственный источник.
Ранее сообщалось, что в рязанской школе № 62 детям запрещают ходить в мороз в теплой одежде, которая не подходит по дресс-коду. Из-за этого директор Светлана Воронкова накричала на девочку. Мать ученицы вскоре сообщила, что у ребенка случился сердечный приступ.