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Рязанская школьница, которую довела до слез директор из-за одежды, перевелась в другую школу

В Рязани восьмиклассница, которую довела до слез директор школы № 62, по совместительству депутат гордумы Светлана Воронкова, перевелась в другое учебное учреждение. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на собственный источник.

Ранее сообщалось, что в рязанской школе № 62 детям запрещают ходить в мороз в теплой одежде, которая не подходит по дресс-коду. Из-за этого директор Светлана Воронкова накричала на девочку. Мать ученицы вскоре сообщила, что у ребенка случился сердечный приступ.