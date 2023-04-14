Рязанцы стали чаще ездить в Беларусь

Жители Рязанской области стали вдвое чаще выезжать в Беларусь, чем годом ранее. Рост туристической популярности выявили аналитики МТС. Учитывая опыт прошлого года и длинных выходных, на майских праздниках и в своем отпуске многие рязанцы снова отправятся отведать драников и верашчаки.

По данным МТС, чаще других территорию Беларуси для отдыха в 2022 году выбирали жители Москвы (31%). Смоленска (22%), Пскова (12%) и Брянска (9%). В целом число туристов, побывавших в Беларуси в 2022 году, выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. При этом самый заметный всплеск интереса к поездкам в соседнее государство был зафиксирован среди жителей Владимирской области — их число в общем потоке туристов за год увеличилось почти в три раза. В лидеры по приросту вошли также туристы из Ивановской, Псковской и Тульской областей, количество которых увеличилось в 2,5 раза, Белгородской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тверской и Ярославской областей (в 2,3 раза), Воронежской, Калужской, Костромской и Тамбовской областей (в 2 раза).

В любое время года самыми привлекательными городами для отдыха являются Минск, Витебск, Брест, где можно увидеть старинные церкви и костёлы, архитектуру сталинского ампира, парки с вековыми деревьями и тенистыми аллеями. Это связано с хорошо налаженным авиационным, железнодорожным и автобусным сообщением. Из Москвы и Санкт-Петербурга ежедневно летают самолеты в национальный аэропорт Минска, курсирует скоростной поезд «Ласточка». В любое время года популярны Несвижский и Мирский замки, этнографический комплекс «Дудутки». Зимой россияне часто посещают горнолыжные курорты страны — Силичи, Раубичи, Логойск, Мозырь, Якутские горы. Многие отправляются в белорусские санатории: «Приозерный» (озеро Нарочь, Минская область), «Ружанский» (Брестская область), «Альфа Радон» и «Озерный» (Гродненская область).

Рост популярности туризма в Республику Беларусь совпал с ограничением зарубежных поездок в европейские страны. Для поездок в Беларусь россиянам не нужна виза, там действует российский паспорт, водительские права, банковские карты.

«Жители Рязанской области находятся в выгодном географическом положении, и у нас сейчас превалирует внутренний туризм. Но многие, действительно, стали чаще ездить в Беларусь: попасть в другое государство можно всего за 12 часов на автомобиле. Для таких случае мы прокачали связь в московском направлении — в районе Рыбного и далее. В помощь путешественникам теперь и наш новый сервис МТС Travel, с которым можно легко забронировать жилье в Минске и других популярных среди туристов городах и забыть о роуминге», — рассказал директор МТС в Рязани Александр Ляк.

При бронирования отелей через МТС Travel смоленские путешественники могут получить бесплатный интернет и связь в международном роуминге и кешбэк до 10% в поездках по России. Бесплатными останутся как входящие, так и исходящие вызовы, а мобильный интернет не нужно будет докупать. Бронировать отель можно до 31 мая, а в поездки отправляться до конца лета. Кроме того, туристы получат полное снижение платы по «Забугорищу» при любом бронировании отелей за границей.