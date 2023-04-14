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Россиян будут сажать на девять лет за сбор редких грибов и растений

Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон об уголовном наказании за сбор и уничтожение грибов и растений, занесенных в Красную книгу. Об этом пишет Lenta.

Теперь за незаконный сбор, хранение, перевозку, пересылку, продажу или приобретение краснокнижных грибов и растений, а также за их умышленное уничтожение или повреждение будут наказывать тюремным сроком до четырех лет тюрьмы и штрафом до миллиона рублей.

Если же преступление было совершено с использованием служебного положения, «а также с публичной демонстрацией в СМИ или интернете», то наказание возрастет до шести лет лишения свободы и до двух миллионов рублей.

Незаконное приобретение или продажа грибов и растений с использованием СМИ или интернета будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом до полутора миллионов рублей. При этом, если использовалось служебное положение, то наказание увеличится до семи лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей.

Если незаконное приобретение или продажа растений и грибов была совершена с использованием СМИ или интернета группой лиц по предварительному сговору, то виновным будет грозить до девяти лет тюрьмы и штраф до трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума предложила сажать россиян на девять лет за сбор редких грибов.