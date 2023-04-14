Путин подписал закон об электронных повестках

Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных. Он предусматривает введение электронных повесток. Об этом 14 апреля сообщает РИА «Новости».

Исходя из подписанных документов, повестки мужчинам могут направить в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом и в электронной форме.

Кроме этого, вводится запрет на выезд из России тех, кому была отправлена повестка. Ограничение будет действовать до визита в военкомат.

Также нельзя будет управлять автомобилем, если мужчина не пришел в военкомат в течение 20 дней после того, как ему отправили повестку.

Отмечается, что в полной мере реестр заработает не раньше осеннего призыва.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Олег Нилов призвал начать пользоваться реестром призывников до конца весеннего призыва.