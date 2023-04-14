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Мэр Рязани осмотрела ход благоустройства в парке Гагарина

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ход благоустройства в парке Гагарина. Об этом она сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

Она встретилась с подрядчиком в парке Гагарина совместно с главой города Татьяной Панфиловой, представителями депутатского корпуса, активистами и экологами.

Территория благоустраивается в рамках программы по комфортной городской среде. В 2023 году в парке обустроят пять площадок: две детские площадки для разных возрастов, площадку для воркаута, скейт-парк с рампой. Также планируют реконструировать детскую площадку и смонтировать дополнительное освещение. Подрядчик начал подготовку участков, включая спил сухих заактированных деревьев.

Работы планируют выполнить до 1 сентября.

Также мэр обсудила вопрос топпинговой обрезки деревьев, которую провел подрядчик Дирекции благоустройства в декабре 2022 года. «Экологи дадут окончательную оценку развитию деревьев в мае — пойдут в рост боковые стволы или нет. После этой оценки будет принято решение по претензионной работе с подрядчиком, включая серьезные материальные взыскания», — сообщила Сорокина.