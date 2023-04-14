Корреспондент РЗН. инфо выяснил, куда уходят платежи рязанцев за жилищные услуги

Каждый, кто хотя бы раз оплачивал услуги ЖКХ, видел в квитанции строчку с лаконичным наименованием — «содержание жилья». В Рязани этот тариф может колебаться от 6 до 100 лишним рублей за квадратный метр. Правда, большинство собственников доподлинно не знают, куда конкретно идут указанные суммы.

Тем не менее, претензии к управляющим компаниям по поводу неубранных подъездов, оторванного шлагбаума или сломанных качелей на детской площадке в соцсетях и интернет-чатах многоквартирных домов можно прочитать регулярно.

О том, что входит в понятие «содержание жилья», кто формирует этот тариф и куда, прежде всего, тратятся средства собственников, читайте в разделе «Публикации».