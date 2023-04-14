«Газпром межрегионгаз Рязань» заключил с физлицами 260 договоров о реструктуризации долгов

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» в I квартале 2023 года заключил с абонентами-физлицами Рязанской области 260 договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 9,7 млн рублей, около 4,3 млн рублей из которых потребители уже оплатили.

Договор реструктуризации позволяет выплачивать сумму накопившегося долга по частям в течение трех или шести месяцев. Для заключения такого соглашения необходимо обратиться в подразделение «Газпром межрегионгаз Рязань» по месту жительства.

«Согласно законодательству, если абонент не оплачивает счета за газ более двух месяцев, поставщик вправе пойти на крайние меры — ограничить поставку ресурса. Мы обеспечиваем надежную подачу топлива потребителю, а его встречная обязанность — своевременная оплата. Если он не может сделать это вовремя, то ему предоставляется возможность оформить договор о реструктуризации задолженности», — отметила начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Татьяна Козлова.