Энергетики «Рязаньэнерго» начали ликвидацию последствий непогоды в регионе

Работники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» начали восстановление электроснабжения потребителей, частично нарушенное из-за усиления северо-восточного ветра.

В «Рязаньэнерго» работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Всего к выполнению аварийно-восстановительных работ готовы 80 бригад в составе 305 человек и 126 единиц техники.

Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 62 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,18 МВт.

Энергетики «Рязаньэнерго» прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам. Работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электричества каждому абоненту.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети: 8-800-220-0-220.