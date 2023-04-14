Директор чучковской школы прокомментировала инцидент с учителем физкультуры и ученицей

Директор Чучковской средней школы Татьяна Лексикова прокомментировала инцидент, в котором учитель физкультуры назвал ученицу мартышкой и толкнул ее в спину после того, как она прыгнула на мешок с листьями. Об этом сообщает ИД «Пресса».

"Весь наш педагогический коллектив сожалеет о случившемся. Ситуация вызвала неоднозначное отношение. Бесспорно, поведение учителя непозволительное.

Мы долго беседовали с девочкой и с родителями общались. Потом встречались с коллегами на педсовете и с учениками собирались по этому поводу. Этот случай будет для всех нас уроком", — сказала директор школы.

Отмечается, что это был единственный учитель физкультуры в Чучковской школе.

Напомним, что о конфликте стало известно 13 апреля. В этот же день прокуратура начала проверку. Затем ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен региона Анжелика Евдокимова. 14 апреля стало известно, что учитель физкультуры уволился из школы.