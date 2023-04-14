Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
11°
ЦБ USD 81.5 -0.18 15/04
ЦБ EUR 90.16 0.16 15/04
Нал. USD 80.1 / 84.55 14/04 15:00
Нал. EUR 88.91 / 84.6 14/04 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
2 часа назад
396
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
1 844
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
7 142
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
10 822
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Директор чучковской школы прокомментировала инцидент с учителем физкультуры и ученицей

Директор Чучковской средней школы Татьяна Лексикова прокомментировала инцидент, в котором учитель физкультуры назвал ученицу мартышкой и толкнул ее в спину после того, как она прыгнула на мешок с листьями. Об этом сообщает ИД «Пресса».

"Весь наш педагогический коллектив сожалеет о случившемся. Ситуация вызвала неоднозначное отношение. Бесспорно, поведение учителя непозволительное.

Мы долго беседовали с девочкой и с родителями общались. Потом встречались с коллегами на педсовете и с учениками собирались по этому поводу. Этот случай будет для всех нас уроком", — сказала директор школы.

Отмечается, что это был единственный учитель физкультуры в Чучковской школе.

Напомним, что о конфликте стало известно 13 апреля. В этот же день прокуратура начала проверку. Затем ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен региона Анжелика Евдокимова. 14 апреля стало известно, что учитель физкультуры уволился из школы.