Булаев выразил уверенность, что проголосовать на выборах президента в 2024 году можно будет в интернете

Заместитель председателя главы Избиркома Николай Булаев выразил уверенность, что дистанционное электронное голосование применят на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщил сайт ЦИК.

Николай Булаев, а также член Центризбиркома Людмила Маркина и руководитель РЦОИТ при ЦИК России Елена Осипова встретились с членами региональной и молодежных избирательных комиссий Рязанской области.

Зампред главы Избиркома рассказал о современных избирательных стандартах, в том числе дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), механизме «Мобильный избиратель», системе видеонаблюдения, цифровых сервисах, комплексах обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и QR-кодировании.

«К нам поступило 27 заявок из разных субъектов Российской Федерации на применение ДЭГ в предстоящий единый день голосования. Среди них 13 регионов, где запланированы выборы высших должностных лиц и законодательных собраний. Такого количества заявок на онлайн-голосование не было никогда», — сказал Булаев.