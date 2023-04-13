За 2022 год в Рязанской области лишили лицензии 21 управляющую компанию

На заседании Рязанской областной думы в среду, 12 апреля, в рамках «правительственного часа» депутаты рассмотрели осуществление государственного жилищного надзора за соблюдением законодательства. Об этом сообщил сайт регионального парламента.

На вопросы парламентариев ответила глава госжилинспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк. Она озвучила основные итоги работы в 2022 году по выявлению и предупреждению нарушений в сфере ЖКХ.

Глава ведомства отметила, что в соответствии с законодательством в деятельности жилищной инспекции акцент был смещен с проверок на профилактику нарушений. Татьяна Тарасюк сообщила, что проводились выездные обследования придомовых территорий. По их результатам управляющим организациям выдали 640 предупреждений. Всего в 2022 году инспекцией зафиксировали 13234 обращения, при которых выявили 1414 нарушений. Управляющим организациям выдали 126 предписаний и 1159 предостережений. Сумма наложенных штрафов составила почти 1,9 миллиона рублей.

В рамках «правительственного часа» депутаты задали докладчику вопросы. Так, Елена Синица попросила уточнить сроки работ по ремонту систем газового оборудования в рамках программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Она отметила, что жильцы отказываются от этого вида капремонта из-за длительного отключения газа. Татьяна Тарасюк сообщила, что проведение любого вида капитального ремонта влечет за собой ограничения в пользовании. Однако, при замене систем газового оборудования отключение составляет от одного до трех дней.

Депутат Григорий Парсентьев спросил об ответственности управляющих компаний и их владельцев в случаях обнаружения неэффективного использования ими денежных средств.

«По поводу нецелевого использования денежных средств речь идет о скрытости расходов этих организаций и собственники желают знать куда тратятся их деньги. Мы имеем право привлечь к административной ответственности лиц, не размещающих такую информацию», — рассказала Татьяна Тарасюк.

Глава ведомства также озвучила размер штрафов за нарушение лицензионных требований. Для юридических лиц они составляют от 250 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностного лица — от 100 до 150 тысяч рублей. За нерассмотрение обращения предусмотрен штраф на юрлицо от 200 тысяч рублей. Также есть штрафы для обслуживающих организаций: для юридических лиц от 50 тысяч рублей, для должностного лица от 5 тысяч.

Депутат Татьяна Баринова попросила озвучить статистику по поводу смены управляющей компании или формы управления многоквартирным домом. А также она спросила о полномочиях жилищной инспекции в случаях нарушения определенных законом процедур.

Татьяна Тарасюк привела статистику за три года. Управляющие компании сменились в 135 многоквартирных домах, что составляет менее 2% от общего количества домов. Она пояснила, что протокол общего собрания направляется в госжилинспекцию для размещения на официальном ресурсе, где жильцы могут с ним ознакомиться.

Также, отвечая на вопрос депутата Татьяны Гусевой, глава ведомства отметила сложности с лишением лицензии управляющих компаний. Всего лицензий лишилась 21 управляющая компания. Для продления лицензии они должны соответствовать лицензионным требованиям таким, как отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и размещение информации о своей деятельности в государственной системе.

По итогам «правительственного часа» профильный комитет подготовит проект постановления, в который войдут замечания депутатов, и вынесет его на рассмотрение Рязанской областной Думы.