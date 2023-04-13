В США заявили, что не ожидают мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году

В США заявили, что не ожидают мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях», — говорится в документе, который в числе других секретных материалов появился ранее в сети.

В сообщении отметили, что така оценка основана на данных о численности войск, вооружения и техники.

Американский чиновник рассказал изданию, что судьба переговоров зависит от решения Владимира Зеленского и украинского народа.