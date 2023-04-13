В Санкт-Петербурге таксист пытался изнасиловать 15-летнюю школьницу

В Санкт-Петербурге таксист пытался изнасиловать 15-летнюю школьницу. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщают «Известия».

По данным издания, инцидент произошел 9 апреля. Девочка вызвала такси, которое прибыло в 21:17. Во время поездки водитель задавал школьнице личные вопросы и интересовался ее возрастом.

Позже таксист остановился недалеко от дома девочки, заблокировал двери автомобиля и перелез к ней на заднее сиденье. Потерпевшая не растерялась, дождалась момента, когда мужчина утратит бдительность, ударила его в область паха, открыла двери и убежала.

Проводится проверка.