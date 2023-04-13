В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя Daewoo

В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инцидент произошел около дома № 213 по улице Мичуринская. При надзоре за дорожным движением патрульные обратили внимание на автомобиль Daewoo Gentra. Полицейские решили остановить машину. При общении с 69-летним водителем, инспекторы обнаружили у него признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.

Водителю предложили пройти освидетельствование. По его результатам у водителя обнаружили 0,289 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На мужчину составили административный протокол.