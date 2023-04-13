В Рязанской области состоятся рейды по соблюдению правил перевозки детей

В Рязанской области пройдут рейды по соблюдению правил перевозки детей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Сотрудники ГАИ проверят, как водители соблюдают правила перевозки юных пассажиров.

Автомобилистам напомнили, что перевозка должна осуществляться при помощи детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка. Также дети с 7 до 11 лет могут пристегнуты ремнями безопасности, но только не в случае, если они едут на переднем сидении. Там должны использоваться удерживающие системы.

За нарушение правил грозит три тысячи рублей штрафа.